В Эстонии в конце апреля сосредоточится беспрецедентное количество бронетехники - СМИ

В Эстонии в конце апреля будет размещено небывалое ранее количество бронированной боевой техники.

Здесь будут находиться одновременно 20 танков и около 80 бронетранспортеров и боевых машин пехоты дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, а также 200 единиц бронетехники Сил обороны Эстонии, сообщил в среду портал телерадиовещания ERR.

"Действительно, у находящихся здесь частей есть значительное число бронетехники", - отметил представитель министерства обороны Роланд Муроф.

Во вторник Франция сообщила о прибытии 23 апреля в рамках миссии FRA-EFP LYNX около 300 военнослужащих, на вооружении которых пять танков Leclerc и около 20 боевых машин пехоты.

Они сменят в мае бельгийские подразделения боевой группы НАТО, на вооружении которых более 30 боевых бронемашин.

Кроме того, в военном городке Тапа, расположенном примерно в 100 километрах от российской границы, размещены около 20 танков Challenger-2, около 30 боевых машин пехоты 30 Warrior и три самоходных орудия AS90 ведущей в боевой группе НАТО части британских вооруженных сил.

Вся эта техника союзников примет участие в начинающихся 29 апреля учениях "Весенний шторм", в которых будет задействовано 10 тысяч человек.

К ней еще следует добавить около 200 единиц бронетехники 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, размещенных в Тапа.

"В распоряжении 1-й пехотной бригады находится около 150 бронетранспортеров Sisu XA-188 и XA-180 и более 40 БМП CV90, а также построенные на базе танка Leopard-1 саперные и вспомогательные танки", - рассказал Р.Муроф.

По его словам, "важно также помнить, что базирующаяся в Тапа боевая группа только часть более широких сил сдерживания НАТО. Здесь также действуют миссия охраны воздушного пространства НАТО и регулярно прибывающие на различные учения и тренировки части ряда союзных государств". Представитель Минобороны отметил, что на минувшей неделе Великобритания направила сюда на усиление боевой группы НАТО четыре боевых вертолета Wildcat, а на учения "Весенний шторм" прибудут еще пять вертолетов Apache.

Этим летом можно будет увидеть и более широкое присутствие союзников в Балтийском море, где пройдут учения Baltic Protector и Baltops, сообщил представитель министерства обороны.