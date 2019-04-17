Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.04.2019 11:15

В Эстонии в конце апреля сосредоточится беспрецедентное количество бронетехники - СМИ

В Эстонии в конце апреля будет размещено небывалое ранее количество бронированной боевой техники.

Здесь будут находиться одновременно 20 танков и около 80 бронетранспортеров и боевых машин пехоты дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, а также 200 единиц бронетехники Сил обороны Эстонии, сообщил в среду портал телерадиовещания ERR.

"Действительно, у находящихся здесь частей есть значительное число бронетехники", - отметил представитель министерства обороны Роланд Муроф.

Во вторник Франция сообщила о прибытии 23 апреля в рамках миссии FRA-EFP LYNX около 300 военнослужащих, на вооружении которых пять танков Leclerc и около 20 боевых машин пехоты.

Они сменят в мае бельгийские подразделения боевой группы НАТО, на вооружении которых более 30 боевых бронемашин.

Кроме того, в военном городке Тапа, расположенном примерно в 100 километрах от российской границы, размещены около 20 танков Challenger-2, около 30 боевых машин пехоты 30 Warrior и три самоходных орудия AS90 ведущей в боевой группе НАТО части британских вооруженных сил.

Вся эта техника союзников примет участие в начинающихся 29 апреля учениях "Весенний шторм", в которых будет задействовано 10 тысяч человек.

К ней еще следует добавить около 200 единиц бронетехники 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, размещенных в Тапа.

"В распоряжении 1-й пехотной бригады находится около 150 бронетранспортеров Sisu XA-188 и XA-180 и более 40 БМП CV90, а также построенные на базе танка Leopard-1 саперные и вспомогательные танки", - рассказал Р.Муроф.

По его словам, "важно также помнить, что базирующаяся в Тапа боевая группа только часть более широких сил сдерживания НАТО. Здесь также действуют миссия охраны воздушного пространства НАТО и регулярно прибывающие на различные учения и тренировки части ряда союзных государств". Представитель Минобороны отметил, что на минувшей неделе Великобритания направила сюда на усиление боевой группы НАТО четыре боевых вертолета Wildcat, а на учения "Весенний шторм" прибудут еще пять вертолетов Apache.

Этим летом можно будет увидеть и более широкое присутствие союзников в Балтийском море, где пройдут учения Baltic Protector и Baltops, сообщил представитель министерства обороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ОБОРОНА, БРОНЕТЕХНИКА


Похожие новости


Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ Эстония ожидает от саммита НАТО увеличения в регионе Балтии численности войск высокой готовности Министры обороны стран Балтии надеются, что саммит НАТО подаст сигнал об усилении сил сдерживания Глава Минобороны Эстонии считает, что Россия пытается "выдавить" НАТО с Балтики Присутствие войск НАТО в Эстонии - основа военного сдерживания, заявляет командующий Силами обороны В Эстонии пройдет ротация военнослужащих батальонной боевой группы НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]