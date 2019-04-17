Ущерб от коррупционных преступлений в Киргизии в 2018г превысил $50 млн - генпрокурор

Размер ущерба от коррупционных преступлений в Киргизии в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в пять раз, составив более $50 млн, заявил генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов в среду на заседании парламента республики.
"В 2018 году по линии противодействия коррупции выявлено более 8 тыс. нарушений законов. Правоохранительными органами Киргизии возбуждено 988 уголовных дел коррупционной направленности. По предварительной оценке, размер ущерба, причиненного указанными преступлениями, составляет 3,49 млрд сомов (более $50 млн), что в пять раз больше в сравнении с 2017 годом", - сказал О.Джамшитов.
"Из этой суммы ущерба возмещено 183 млн сомов ($2,6 млн) или же 5,26%", - отметил он.
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