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СНГ 17.04.2019 11:28

Ущерб от коррупционных преступлений в Киргизии в 2018г превысил $50 млн - генпрокурор

Размер ущерба от коррупционных преступлений в Киргизии в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в пять раз, составив более $50 млн, заявил генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов в среду на заседании парламента республики.

"В 2018 году по линии противодействия коррупции выявлено более 8 тыс. нарушений законов. Правоохранительными органами Киргизии возбуждено 988 уголовных дел коррупционной направленности. По предварительной оценке, размер ущерба, причиненного указанными преступлениями, составляет 3,49 млрд сомов (более $50 млн), что в пять раз больше в сравнении с 2017 годом", - сказал О.Джамшитов.

"Из этой суммы ущерба возмещено 183 млн сомов ($2,6 млн) или же 5,26%", - отметил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГЕНПРОКУРОР, КОРРУПЦИЯ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]