ООН ослабила санкции для КНДР для совместных раскопок с Южной Кореей близ Кэсона

Комитет ООН освободил КНДР от ряда санкций, которые мешали проведению совместных с Южной Кореей раскопок вблизи северокорейского Кэсона, сообщает в среду агентство "Ренхап".
По данным агентства, соответствующее решение принял комитет Совбеза ООН по имплементации санкций в отношении Северной Кореи накануне вечером. В министерстве объединения Южной Кореи в среду подтвердили ослабление санкций для проекта.
"Мы надеемся, что совместный проект по раскопкам начнется как можно быстрее, что позволит внести вклад в единение наших народов", - заявил пресс-секретарь министерства Ли Санг Мин.
Снятие санкций требуется, чтобы Южная Корея могла переправить в КНДР оборудование, необходимое для раскопок. Это оборудование, отмечает агентство, сейчас находится под санкциями из-за работы Пхеньяна над ядерным и баллистическим оружием.
В числе оборудования, переправленного в КНДР, будут грузовики и экскаваторы, необходимые для раскопок, пояснил он.
Южная Корея с готовностью работает над совместными проектами с КНДР. Однако, отмечает агентство, неясно, как быстро сможет продвигаться проект раскопок, так как КНДР может отнестись к нему с равнодушием из-за сложностей в переговорах по денуклеаризации с США.
Раскопки планируется проводить на территории Двореца Манвольдэ, расположенного вблизи северокорейского города Кэсон. Северная и Южная Кореи в период с 2007 по 2015 год уже провели семь раундов раскопок.
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