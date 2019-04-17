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СНГ 17.04.2019 11:44

Бердымухамедов на встрече с Мун Чжэ Ином назвал Южную Корею надежным партнером Туркменистана

Туркменистан будет продолжать сотрудничество с Южной Кореей, которая является надежным партнером страны, заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ашхабаде.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что достигнутые в Ашхабаде договорённости придадут двусторонним отношениям новое наполнение, сообщает Государственное информационное агентство по итогам встречи в узком формате.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин подтвердил заинтересованность Южной Кореи в многоплановом сотрудничестве с Туркменистаном.

На встрече было отмечено стремление южнокорейских деловых кругов к расширению присутствия на туркменском рынке и участию в новых совместных проектах в различных отраслях, была высказана уверенность, что переговоры в Ашхабаде позволят определить новые перспективы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении.

Туркменский лидер и президент Южной Кореи подтвердили общее стремление к наращиванию сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также высказались за укрепление гуманитарных и культурных контактов.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]