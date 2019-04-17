Бердымухамедов на встрече с Мун Чжэ Ином назвал Южную Корею надежным партнером Туркменистана

Туркменистан будет продолжать сотрудничество с Южной Кореей, которая является надежным партнером страны, заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ашхабаде.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что достигнутые в Ашхабаде договорённости придадут двусторонним отношениям новое наполнение, сообщает Государственное информационное агентство по итогам встречи в узком формате.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин подтвердил заинтересованность Южной Кореи в многоплановом сотрудничестве с Туркменистаном.

На встрече было отмечено стремление южнокорейских деловых кругов к расширению присутствия на туркменском рынке и участию в новых совместных проектах в различных отраслях, была высказана уверенность, что переговоры в Ашхабаде позволят определить новые перспективы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении.

Туркменский лидер и президент Южной Кореи подтвердили общее стремление к наращиванию сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также высказались за укрепление гуманитарных и культурных контактов.