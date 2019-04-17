Усиленные меры безопасности в аэропортах Казахстана продлятся до 10 мая

Усиленные меры безопасности, введенные неделю назад во всех аэропортах Казахстана, будут действовать до 10 мая, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Как отмечается в информации КГА, распространенной в среду, усиление мер авиационной безопасности, включающих в себя установление первой линии досмотра при входе в здания аэровокзалов, патрулирование в контролируемой и неконтролируемой зоне аэропортов, осуществляются в соответствии с государственной программой авиационной безопасности республики.

"Досмотру подвергаются все лица, посещающие здание аэровокзала, в целях исключения проноса на территорию аэропорта запрещённых предметов и веществ", - отмечается в сообщении.

Данные "меры будут проводиться до 10 мая 2019 года", уточнили в комитете.

Как сообщалось, с 10 апреля во всех аэропортах и железнодорожных вокзалах Казахстана усилена охрана общественного порядка.