Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.04.2019 12:15

Усиленные меры безопасности в аэропортах Казахстана продлятся до 10 мая

Усиленные меры безопасности, введенные неделю назад во всех аэропортах Казахстана, будут действовать до 10 мая, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Как отмечается в информации КГА, распространенной в среду, усиление мер авиационной безопасности, включающих в себя установление первой линии досмотра при входе в здания аэровокзалов, патрулирование в контролируемой и неконтролируемой зоне аэропортов, осуществляются в соответствии с государственной программой авиационной безопасности республики.

"Досмотру подвергаются все лица, посещающие здание аэровокзала, в целях исключения проноса на территорию аэропорта запрещённых предметов и веществ", - отмечается в сообщении.

Данные "меры будут проводиться до 10 мая 2019 года", уточнили в комитете.

Как сообщалось, с 10 апреля во всех аэропортах и железнодорожных вокзалах Казахстана усилена охрана общественного порядка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АЭРОПОРТЫ, ПРАВОПОРЯДОК, СРОКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]