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Спорт 17.04.2019 11:32

Акции Ювентуса падают на 22% после проигрыша Аяксу

Цена бумаг итальянского футбольного клуба "Ювентус" падает на 22% в ходе торгов в среду после проигрыша голландскому "Аяксу" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В этом матче туринцы считались явными фаворитами, однако уступили на своем поле 1:2.

Между тем котировки акций "Аякса" растут на 10%. С начала года рыночная стоимость голландской команды, в предыдущем раунде выбившей из Лиги чемпионов трехкратного победителя этого турнира, испанский "Реал", увеличилась на 30%.

"Ювентус" выигрывал чемпионат Италии последние семь лет, и в этом сезоне Лига чемпионов была главным приоритетом для команды. Специально под главный клубный турнир Европы за 100 млн евро был куплен звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча". Форвард обеспечил "Ювентусу" победу в предыдущем противостоянии с мадридским "Атлетико", сделав хет-трик; в матче с "Аяксом" он забил единственных гол туринцев после подачи углового.

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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