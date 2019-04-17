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ТЭК 17.04.2019 11:32

Консорциум TANAP начал закачку газа в участок трубопровода от турецкого Эскишехир до границы с Грецией - SOCAR

Консорциум по проекту строительства Транс-Анатлолийского газопровода (TANAP) начал закачку газа в участок трубопровода от турецкого города Эскишехир до границы с Грецией (Эскишехир – Ипсала), говорится в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«В рамках сдачи в эксплуатацию второй фазы газопровода TANAP, с 15 апреля началась закачка природного газа в участок трубы от г.Эскишехир до Испала в провинции Эдирна. До конца июня 2019 года будут завершены все работы для ввода этого участка трубопровода в строй, и TANAP будет готов к приему газа для тестовых поставок азербайджанского газа в Европу», - отмечается в сообщении.

По данным SOCAR, с завершением второй фазы TANAP в июне текущего года, участники Южного газового коридора (ЮГК) будут ожидать завершения строительства последнего компонента ЮГК – Транс-Адриатического газопровода (TAP) - и приведения его к готовности для приема азербайджанского газа.

«Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TAP ожидается в середине 2020 года», - говорится в информации.

Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Проект предназначен для транспортировки природного газа со "Стадии-2" Шах-Дениз через Грецию и Албанию в Западную Европу. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Поставки составят 10 млрд кубометров в год.

Н.Аббасова

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Тэги: TANAP, ГАЗ, ЗАКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]