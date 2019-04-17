Ученые Минобороны предлагают привлечь частные компании к очистке космоса от мусора

Для решения проблемы загрязнения околоземной орбиты космическим мусором необходимо привлекать частный бизнес, говорится в докладе специалистов ЦНИИ войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ и "ЦНИИмаш".

"Ликвидировать накопленное загрязнение околоземного космического пространства (ОКП) можно только при тесном международном сотрудничестве ведущих стран. Несомненно, для решения проблемы очистки ОКП необходимо привлекать частный бизнес. В частности, очистка геостационарной орбиты от космических аппаратов, прекративших активное функционирование, уже сегодня была бы коммерчески выгодна", - говорится в тезисах доклада,

"Загрязнение околоземного космического пространства начинает представлять собой все более серьезную проблему: имеются достоверные данные о выходе из строя нескольких космических аппаратов по причине столкновения с космическим мусором", - отмечают авторы доклада.

По их оценкам, "дальнейшее загрязнение околоземного космического пространства фрагментами космического мусора может привести к полному прекращению доступа в космос".

В данный момент, по оценкам специалистов Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, вокруг Земли вращается около 7,2 тыс. тонн космического мусора.

Всего, отмечают ученые, на орбите находятся "около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч "летающих пуль" (размер каждой "пули" около сантиметра) и около 150 миллионов совсем мелких фрагментов, размер которых менее миллиметра".