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СНГ 17.04.2019 12:29

Совместная коллегия аграрных ведомств Белоруссии и России пройдет 15 мая в Минске

Совместное заседание коллегий аграрных ведомств Белоруссии и России планируется провести в середине мая в Минске, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

"Коллегия запланирована на 15 мая в Минске. На нее будут вынесены вопросы соблюдения балансов (поставок отдельных видов сельхозпродукции - ИФ) и в целом торгового оборота", - сказал А.Богданов журналистам в Минске в среду.

Кроме того, стороны намерены обсудить вопрос ветеринарного и фитосанитарного надзора и дальнейшего совершенствования систем электронного документооборота, а также ход реализации программ Союзного государства в сфере АПК, добавил чиновник.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, АПК, КОЛЛЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]