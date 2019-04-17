Совместная коллегия аграрных ведомств Белоруссии и России пройдет 15 мая в Минске

Совместное заседание коллегий аграрных ведомств Белоруссии и России планируется провести в середине мая в Минске, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

"Коллегия запланирована на 15 мая в Минске. На нее будут вынесены вопросы соблюдения балансов (поставок отдельных видов сельхозпродукции - ИФ) и в целом торгового оборота", - сказал А.Богданов журналистам в Минске в среду.

Кроме того, стороны намерены обсудить вопрос ветеринарного и фитосанитарного надзора и дальнейшего совершенствования систем электронного документооборота, а также ход реализации программ Союзного государства в сфере АПК, добавил чиновник.