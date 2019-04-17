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СНГ 17.04.2019 12:54

Многие основополагающие цели "Восточного партнерства" не реализованы в полной мере - МИД Белоруссии

Инициатива Евросоюза "Восточное партнерство" (ВП) за время своего существования достигла определенных позитивных результатов, однако многие цели не реализованы в полной мере, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков.

Выступая на международной конференции в Чехии "10 лет "Восточному партнерству": экономическая конвергенция и возможности для бизнеса", Е.Шестаков отметил, что, "несмотря на достигнутые к настоящему времени позитивные результаты, многие основополагающие цели "Восточного партнерства" пока не реализованы в полной мере", говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

По словам Е.Шестакова, "с учетом уроков прошлого главной целью "Восточного партнерства" должно быть сотрудничество, направленное на предотвращение возникновения новых разделительных линий, содействие миру, безопасности и процветанию региона".

В этой связи замглавы МИД Белоруссии заявил о необходимости достижения в рамках инициативы конкретных практических результатов.

Также в своем выступлении Е.Шестаков обратил внимание на роль ВП "как инструмента прагматичного сотрудничества между странами региона и Европейским союзом, способствующего решению общих задач и реагированию на вызовы в сферах транспорта и взаимосвязанности, торговли, экономических реформ, контактов между людьми и в других областях".

Кроме того, замминистра отметил "важность реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе с подключением Китая, организации смешанных торговых миссий стран ЕС и ВП в другие регионы мира, поощрения предпринимательства, более широкого привлечения частного капитала под проекты, финансируемые ЕС", сообщили в белорусском МИД.

Участие в конференции, которую открыл премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, приняли руководящие представители министерств и ведомств этой страны, а также Армении, Грузии, Молдавии, Украины, руководство профильных служб Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий, уточнили в МИД Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВОСТОЧНОЕ/ПАРТНЕРСТВО, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]