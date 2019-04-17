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Дальнее зарубежье 17.04.2019 13:32

Лондон намерен сохранить и усилить антироссийские санкции путем лишения свободы на 10 лет за их нарушение

Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit сохранить санкции против России, реализуемые в настоящее время по линии Евросоюза.

Цель законопроекта - "мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины", говорится в пояснительном меморандуме для британского парламента, обнародованном в среду на сайте правительства в Лондоне, сообщила радиостанция "Дойче велле".

В документе указывается, что подготовленные правительством меры по сути лишь заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства Евросоюза. Однако на самом деле они содержат ряд серьезных отличий. К примеру, правительство в Лондоне предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкционного режима с Россией - в частности, наказывать за нарушение торговых санкций штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет.

При этом законопроект предусматривает возможность внесения без огласки в санкционный список конкретных лиц, если это требуется "в интересах национальной безопасности или международных отношений". Законодательство ЕС такой возможности не предусматривает.

Автономные санкции Великобритании против России будут обязательны к исполнению не только на территории страны. Их будут обязаны соблюдать и британские подданные за рубежом.

Кроме того, полномочия по контролю за исполнением санкций будут распространяться на британские морские суда в международных или иностранных водах, суда без национальности в международных водах и иностранные суда в международных водах.

При этом в целях контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении Крыма или запрета на поставки в Россию военной продукции или товаров двойного назначения, британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда и суда без национальности с "использованием обоснованной силы" и конфисковывать запрещенные товары.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]