Лондон намерен сохранить и усилить антироссийские санкции путем лишения свободы на 10 лет за их нарушение

Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit сохранить санкции против России, реализуемые в настоящее время по линии Евросоюза.
Цель законопроекта - "мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины", говорится в пояснительном меморандуме для британского парламента, обнародованном в среду на сайте правительства в Лондоне, сообщила радиостанция "Дойче велле".
В документе указывается, что подготовленные правительством меры по сути лишь заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства Евросоюза. Однако на самом деле они содержат ряд серьезных отличий. К примеру, правительство в Лондоне предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкционного режима с Россией - в частности, наказывать за нарушение торговых санкций штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет.
При этом законопроект предусматривает возможность внесения без огласки в санкционный список конкретных лиц, если это требуется "в интересах национальной безопасности или международных отношений". Законодательство ЕС такой возможности не предусматривает.
Автономные санкции Великобритании против России будут обязательны к исполнению не только на территории страны. Их будут обязаны соблюдать и британские подданные за рубежом.
Кроме того, полномочия по контролю за исполнением санкций будут распространяться на британские морские суда в международных или иностранных водах, суда без национальности в международных водах и иностранные суда в международных водах.
При этом в целях контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении Крыма или запрета на поставки в Россию военной продукции или товаров двойного назначения, британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда и суда без национальности с "использованием обоснованной силы" и конфисковывать запрещенные товары.
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