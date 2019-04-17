Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.04.2019 13:42

Украина планирует закупать вооружения для своей армии у США и других стран-партнеров - министр обороны

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал в ближайшее время подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнеров.

"Мы уже сегодня ведем переговоры с нашими партнерами из США и из других стран относительно закупки средств противовоздушной обороны, противотанковых средств, закупки средств радиоэлектронной борьбы, средств наблюдения, также относительно модернизации наших Воздушных сил, наших самолетов", - сказал министр журналистам на Яворовском полигоне во Львовской области в среду.

"Такие переговоры ведутся и, я думаю, что в ближайшее время первые контракты напрямую между министерствами обороны будут подписаны", - подчеркнул С.Полторак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


Все руководство Минобороны Украины до конца года будет гражданским - президент Порошенко Украинские военные заявляют о непричастности своей разведки к подготовке терактов в Крыму Министерство обороны Украины ждет от парламента и правительства дополнительно почти 1 млрд грн США намерены и далее оказывать помощь Украине для восстановления территориальной целостности страны, заявляют в Киеве На Украине в ближайшее время начнут работу пять трастовых фондов НАТО Минобороны РФ: из всех "цветных" революций для Москвы наиболее болезнен переворот на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]