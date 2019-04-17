Сотрудники Нотр-Дама более 20 минут пытались найти причину сигнала пожарной тревоги - СМИ

Сотрудники Собора Парижской Богоматери на протяжении 23 минут самостоятельно пытались выяснить, почему в здании сработало звуковое оповещение о пожарной тревоге, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на источники.
Первый сигнал пожарной тревоги, по данным издания, прозвучал в 18:20 по местному времени (20:20 ). После него сотрудники эвакуировали посетителей собора, рассказал прокурор Парижа Реми Хейц. Одновременно сотрудники стали искать в Нотр-Даме источник возгорания, отмечает издание.
Вторая пожарная тревога сработала в 18:43, и тогда сотрудники собора увидели возгорание у свода Нотр-Дама.
Органист Нотр-Дама Йоанн Вексо, который находился в соборе в момент возгорания, рассказал французским журналистам, что после срабатывания первой тревоги он не заметил ни дыма, ни огня в помещении.
Настоятель Нотр-Дама монсеньор Патрик Шове сообщил в эфире французского радио, что в соборе есть сотрудники, ответственные за пожарную безопасность. По его словам, они ежедневно три раза поднимались в верхнюю часть собора, чтобы проверить конструкции.
По данным агентства Associated Press, полиция уже опросила порядка 30 человек в связи с возгоранием в Соборе Парижской Богоматери.
Ранее СМИ сообщали, что пожарные прибыли к собору около 18:50 по местному времени.
Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.
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