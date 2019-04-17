Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.04.2019 14:03

Сотрудники Нотр-Дама более 20 минут пытались найти причину сигнала пожарной тревоги - СМИ

Сотрудники Собора Парижской Богоматери на протяжении 23 минут самостоятельно пытались выяснить, почему в здании сработало звуковое оповещение о пожарной тревоге, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на источники.

Первый сигнал пожарной тревоги, по данным издания, прозвучал в 18:20 по местному времени (20:20 ). После него сотрудники эвакуировали посетителей собора, рассказал прокурор Парижа Реми Хейц. Одновременно сотрудники стали искать в Нотр-Даме источник возгорания, отмечает издание.

Вторая пожарная тревога сработала в 18:43, и тогда сотрудники собора увидели возгорание у свода Нотр-Дама.

Органист Нотр-Дама Йоанн Вексо, который находился в соборе в момент возгорания, рассказал французским журналистам, что после срабатывания первой тревоги он не заметил ни дыма, ни огня в помещении.

Настоятель Нотр-Дама монсеньор Патрик Шове сообщил в эфире французского радио, что в соборе есть сотрудники, ответственные за пожарную безопасность. По его словам, они ежедневно три раза поднимались в верхнюю часть собора, чтобы проверить конструкции.

По данным агентства Associated Press, полиция уже опросила порядка 30 человек в связи с возгоранием в Соборе Парижской Богоматери.

Ранее СМИ сообщали, что пожарные прибыли к собору около 18:50 по местному времени.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАР, СОТРУДНИКИ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Елизавета II глубоко опечалена пожаром в Нотр-Даме Европа поможет Франции восстановить Нотр-Дам - Туск Папа римский Франциск молится за спасение Нотр-Дама Установление причин пожара в Нотр-Даме займет время - ТВ Помпео соболезнует в связи с пожаром в Нотр-Даме Макрон отменил выступление из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]