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ТЭК 17.04.2019 12:04

Таджикистан намерен в сентябре ввести в строй второй агрегат Рогунской ГЭС

Второй агрегат строящейся в Таджикистане Рогунской ГЭС будет введен в эксплуатацию осенью, таджикские власти намерены приурочить церемонию к празднованию годовщины независимости республики 9 сентября.

"Второй агрегат... (Рогунской ГЭС - ИФ) мы планируем сдать в эксплуатацию в текущем году - накануне священного для нас национального праздника - 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана", - заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, слова которого приводит его пресс-служба.

Рогунская ГЭС проектной мощностью 3,6 ГВт - девятая по счету в каскаде гидроэлектростанций на реке Вахш - строится в 110 км от столицы Таджикистана Душанбе. По проекту ГЭС будет состоять из шести агрегатов мощностью по 600 МВт. Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции - 335 м. Рогунская ГЭС должна стать самой крупной в регионе. Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в ноябре 2018 года.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ГЭС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]