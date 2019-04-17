Таджикистан намерен в сентябре ввести в строй второй агрегат Рогунской ГЭС

Второй агрегат строящейся в Таджикистане Рогунской ГЭС будет введен в эксплуатацию осенью, таджикские власти намерены приурочить церемонию к празднованию годовщины независимости республики 9 сентября.
"Второй агрегат... (Рогунской ГЭС - ИФ) мы планируем сдать в эксплуатацию в текущем году - накануне священного для нас национального праздника - 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана", - заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, слова которого приводит его пресс-служба.
Рогунская ГЭС проектной мощностью 3,6 ГВт - девятая по счету в каскаде гидроэлектростанций на реке Вахш - строится в 110 км от столицы Таджикистана Душанбе. По проекту ГЭС будет состоять из шести агрегатов мощностью по 600 МВт. Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции - 335 м. Рогунская ГЭС должна стать самой крупной в регионе. Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в ноябре 2018 года.
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