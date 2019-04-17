Азербайджан отменил экспортную миссию в Багдад и Эрбиль из-за нестабильной ситуации в Ираке

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) отменило экспортную миссию в Ирак, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В связи с нестабильной ситуацией в Ираке и рядом других проблем, отменена планируемая экспортная миссия в эту страну»,- отметили в фонде.

Экспортная миссия планировалась в Багдад и Эрбиль и была намечена на 21-24 апреля 2019 года.

В состав миссии должны были войти представители компаний, действующих в пищевой промышленности, производства стройматериалов, текстиля и IT.

Azpromo организует экспортные миссии с целью продвижения бренда «Made in Azerbaijan». Ежегодно число таких миссий не должно превышать 25.

Б.Рустамбеков