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СНГ 17.04.2019 14:28

Туркменистан высоко ценит сотрудничество Южной Кореи со странами Центральной Азии - президент

Туркменская сторона дает высокую оценку взаимодействию Южной Кореи со странами Центральной Азии, считает важными направлениями сотрудничества энергетику, транспорт и водные ресурсы, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ашхабаде.

"Наша страна высоко ценит вклад Республики Корея в развитие регионального взаимодействия в Центральной Азии", - сказал туркменский лидер, слова которого приводят национальные СМИ.

По его словам, энергетика, транспорт, водные ресурсы и экология являются темами, над которыми стороны могут эффективно работать в рамках Форума сотрудничества государств Центральной Азии и Южной Кореи. Форум, созданный по инициативе корейской стороны более 10 лет назад, является действенной платформой для реализации проектов многостороннего партнёрства в регионе, отметил Г.Бердымухамедов.

Туркменский лидер заявил, что Туркменистан в своей внешней политике считает вопросы энергетики, транспорта и водной дипломатии приоритетными, они также являются важными частями глобальных стратегий и концепций, принятых ООН и нацеленных на устойчивое развитие.

Касаясь позиции Ашхабада по проблеме водных ресурсов в Центральной Азии, Г.Бердымухамедов отметил, что решение соответствующих вопросов региона нужно искать на основе международного права, с учётом интересов всех стран региона и при широком участии международных организаций.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЮЖКОРЕЯ, ЦЕНТРАЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]