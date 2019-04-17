Туркменистан высоко ценит сотрудничество Южной Кореи со странами Центральной Азии - президент

Туркменская сторона дает высокую оценку взаимодействию Южной Кореи со странами Центральной Азии, считает важными направлениями сотрудничества энергетику, транспорт и водные ресурсы, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ашхабаде.

"Наша страна высоко ценит вклад Республики Корея в развитие регионального взаимодействия в Центральной Азии", - сказал туркменский лидер, слова которого приводят национальные СМИ.

По его словам, энергетика, транспорт, водные ресурсы и экология являются темами, над которыми стороны могут эффективно работать в рамках Форума сотрудничества государств Центральной Азии и Южной Кореи. Форум, созданный по инициативе корейской стороны более 10 лет назад, является действенной платформой для реализации проектов многостороннего партнёрства в регионе, отметил Г.Бердымухамедов.

Туркменский лидер заявил, что Туркменистан в своей внешней политике считает вопросы энергетики, транспорта и водной дипломатии приоритетными, они также являются важными частями глобальных стратегий и концепций, принятых ООН и нацеленных на устойчивое развитие.

Касаясь позиции Ашхабада по проблеме водных ресурсов в Центральной Азии, Г.Бердымухамедов отметил, что решение соответствующих вопросов региона нужно искать на основе международного права, с учётом интересов всех стран региона и при широком участии международных организаций.