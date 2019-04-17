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Дальнее зарубежье 17.04.2019 14:46

Глава Foxconn Терри Гоу принял решение баллотироваться в президенты Тайваня

Основатель и председатель совета директоров тайваньской Foxconn Терри Гоу принял решение выставить свою кандидатуру на участие в выборах президента Тайваня, которые пройдут в январе 2020 года.

Он объявил в среду, что будет участвовать в праймериз прокитайской партии Куоминтанг, которая планирует выбрать своего кандидата в президенты в ближайшие недели.

"Если я одержу победу в праймериз, я буду баллотироваться на пост президента на выборах 2020 года от партии Куоминтанг", - заявил Т.Гоу.

"Мои ключевые принципы - мир, стабильность, экономика и будущее", - сказал он.

Накануне Т.Гоу заявил, что обдумывает возможность выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года, однако еще не принял решения.

В среду он рассказал журналистам, что принятию решения способствовало посещение храма, где богиня Мацзу вдохновила его "двигаться вперед" с целью поддержки мира в Тайваньском проливе.

"Сегодня Мацзу сказала мне, что я должен быть вдохновлен ею на совершение поступков ради людей, которые страдают, а также чтобы дать надежду молодым людям, чтобы поддержать мир между двумя сторонами Тайваньского пролива", - цитирует Т.Гоу агентство Bloomberg.

"Я пришел к Мацзу с вопросом, и она сказала мне идти вперед", - сказал Т.Гоу.

Действующий президент Тайваня Цай Инвэнь переживает сложный период: ее рейтинги снизились после проведения правительством страны ряда непопулярных экономических и социальных реформ.

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией и стремится непременно его вернуть, в то время как Тайбэй сопротивляется объединению.

Правящая Демократическая прогрессивная партия выступает за более решительный разрыв связей с Китаем, в то время как Куоминтанг нацелена на сближение с КНР.

Т.Гоу управляет Foxconn с момента создания компании в 1974 году. Крупнейшие заводы компании расположены в материковом Китае, и участие Т.Гоу в президентских выборах может создать определенные проблемы, учитывая спор между Тайванем и КНР.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, FOXCONN, ПРЕЗИДЕНТСТВО


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