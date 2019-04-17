Вице-премьер Италии заявил об угрозе проникновения в страну террористов из Ливии в числе мигрантов

Вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини видит высокие риски проникновения террористов в числе мигрантов из Ливии, направляющихся в Италию, сообщает в среду итальянское радио "Раи 1".
М.Сальвини заявил, что Италия не намерена пропускать лодки, на которых прибывают мигранты из Ливии, в Италию.
"В ливийских тюрьмах содержатся сотни террористов. И риск проникновения террористов на лодки (с мигрантами - ИФ) - это несомненный факт. И это еще одна причина, по которой я утверждаю: в Италии они не высадятся", - сказал М.Сальвини.
В настоящее время в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.
Премьер-министр правительства национального согласия Файез Сарадж на этой неделе заявил в интервью итальянской газете "Коррьере делла сера", что в результате эскалации в Ливии в Италию могут направиться порядка 800 тыс. мигрантов из Ливии.
М.Сальвини является лидером партии "Лига", выступающей против того, чтобы Италия принимала на своей территории беженцев из африканских и арабских стран.
Баку и Ташкент подписали протокол по консульско-правовым вопросам
Сан-Марино назначила нового почетного консула в Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
На заправках в Португалии кончается топливо из-за забастовки водителей бензовозов
AzerGold отбирает компанию-изготовителя золотых и серебряных слитков и монет
SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн
Во Франции организуют международный конкурс для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам
Названы страны, туристическая популярность которых сильнее всего упала за 10 лет
Суды первой инстанции Азербайджана в 2018 году осудили более 12,4 тыс. человек – глава Верховного суда
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
В РИКЦ прошел показ конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР