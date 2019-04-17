Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.04.2019 15:14

Россия и Казахстан урегулировали вопрос о возмещении ущерба за падение ракеты "Протон" в 2013г - "Роскосмос"

Вопрос о компенсации Казахстану ущерба, нанесенного в результате падения запущенной с Байконура ракеты "Протон-М" в июле 2013 года, в настоящее время не актуален, заявил журналистам в среду представитель госкорпорации "Роскосмос" в Казахстане Анатолий Красников.

"Этот вопрос обсуждался и на наших двусторонних переговорах, и были приняты там определенные решения. В общем-то, казахстанская сторона согласилась с этими решениями, поэтому я не вижу здесь предмета для обсуждения", - сказал А.Красников, отвечая на вопрос о компенсации ущерба Казахстану, нанесенного в результате падения ракеты "Протон-М".

"Нет", - сказал представитель "Роскосмоса" в ответ на уточняющий вопрос, обсуждается ли компенсация ущерба.

В 2014 году министерство энергетики Казахстана проводило двусторонние встречи для обсуждения вопроса возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие падения ракеты-носителя "Протон-М" 2 июля 2013 года на территории комплекса "Байконур".

По расчетам казахстанской стороны, сумма ущерба составила более 13,69 млрд тенге ($36,03 млн).

Российская ракета "Протон-М" с тремя аппаратами "Глонасс М" стартовала с космодрома "Байконур" 2 июля 2013 года. Почти сразу после отрыва от стартового стола она резко отклонилась от траектории полета, начала распадаться в воздухе, упала неподалеку от места старта и взорвалась. На борту ракеты-носителя находилось около 600 тонн гептила, амила и керосина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, "ПРОТОН", КОМПЕНСАЦИЯ


Похожие новости


Президент Казахстана Токаев приезжает в Россию со своим первым зарубежным визитом Токаев планирует обсудить с Путиным политическое и экономическое сотрудничество, а также международные темы Токаев 3 апреля нанесет визит в Россию - Ушаков "Трансконтейнер" запустил регулярный поезд из Петербурга в Казахстан Назарбаев считает, что казахстанцы и россияне многим похожи Назарбаев и Путин обсудили по телефону подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]