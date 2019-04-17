Вопрос о компенсации Казахстану ущерба, нанесенного в результате падения запущенной с Байконура ракеты "Протон-М" в июле 2013 года, в настоящее время не актуален, заявил журналистам в среду представитель госкорпорации "Роскосмос" в Казахстане Анатолий Красников.
"Этот вопрос обсуждался и на наших двусторонних переговорах, и были приняты там определенные решения. В общем-то, казахстанская сторона согласилась с этими решениями, поэтому я не вижу здесь предмета для обсуждения", - сказал А.Красников, отвечая на вопрос о компенсации ущерба Казахстану, нанесенного в результате падения ракеты "Протон-М".
"Нет", - сказал представитель "Роскосмоса" в ответ на уточняющий вопрос, обсуждается ли компенсация ущерба.
В 2014 году министерство энергетики Казахстана проводило двусторонние встречи для обсуждения вопроса возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие падения ракеты-носителя "Протон-М" 2 июля 2013 года на территории комплекса "Байконур".
По расчетам казахстанской стороны, сумма ущерба составила более 13,69 млрд тенге ($36,03 млн).
Российская ракета "Протон-М" с тремя аппаратами "Глонасс М" стартовала с космодрома "Байконур" 2 июля 2013 года. Почти сразу после отрыва от стартового стола она резко отклонилась от траектории полета, начала распадаться в воздухе, упала неподалеку от места старта и взорвалась. На борту ракеты-носителя находилось около 600 тонн гептила, амила и керосина.
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