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СНГ 17.04.2019 15:30

Партия власти обещает БДИПЧ ОБСЕ честные президентские выборы в Казахстане

Казахстанская партия власти "Нур Отан" ("Свет отечества") заинтересована, чтобы предстоящие 9 июня внеочередные президентские выборы были честными, открытыми и справедливыми, заявил первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев на встрече с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Наша партия выступает за открытость и прозрачность предстоящих президентских выборов, и строгое соблюдение всех демократических процедур. Мы будем следовать всем нормам, предусмотренным законом РК "О выборах", - подчеркнул М.Ашимбаев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы партии, распространенном в среду.

"Уверен, что выборы в Казахстане пройдут в правовом поле. Это принципиальная позиция нашей партии", - добавил М.Ашимбаев.

По его словам, партия "Нур Отан" примет самое активное участие в предстоящих выборах президента Казахстана.

"23 апреля состоится XIX, внеочередной съезд нашей политической организации, где мы выдвинем единого кандидата в президенты", - напомнил зампред "Нур Отан".

В свою очередь советник по выборам БДИПЧ ОБСЕ Радивое Груич заявил о готовности международной организации всесторонне содействовать проведению открытой и честной избирательной кампании в Казахстане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ, БДИПЧ/ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]