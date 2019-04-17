Партия премьера Испании Санчеса рискует потерять большинство в парламенте после выборов - опрос

Социалистическая рабочая партия премьер-министра Испания Педро Санчеса, вероятно, не сможет получить большинство в парламенте по итогам досрочных выборов в конце апреля, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании GAD3 для газеты ABC.
Социалисты под руководством П.Санчеса являются лидерами предвыборного опроса и могут получить от 135 до 139 мест. Однако этого будет недостаточно для того, чтобы получить большинство в 350-местном парламенте.
Указывается, что партии П.Санчеса вряд ли удастся взять под свой контроль парламент даже в том случае, если ее поддержит левая партия "Подемос". Исследование показывает, что "Подемос" может получить от 28 до 32 мест.
Между тем, консервативная Народная партия может взять от 82 до 86 мест, тогда как на долю партии "Граждане" может прийтись от 39 до 41 места. В свою очередь ультраправая партия "Голос" - от 30 до 34 мест.
Опрос проводился с 9 по 15 апреля. В нем приняли участие около 2 тыс. человек.
4 марта премьер-министр Испании П.Санчес подписал указ о роспуске парламента страны и о проведении досрочных всеобщих выборов 28 апреля.
Правительство П.Санчеса проработало восемь месяцев, что стало рекордно коротким сроком в современной истории Испании. Следующие выборы в испанский парламент должны были состояться в 2020 году.
О том, что досрочные выборы стали практически неизбежными, стало ясно, когда парламент Испании в конце февраля отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством.
Социалистическая рабочая партия испанского премьера, в частности, не получила поддержки каталонских партий, на которую изначально рассчитывала.
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