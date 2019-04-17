Президент Алиев выделил 1,2 млн манатов на дополнительные меры по развитию театров в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,2 млн манатов на финансирование дополнительных мер по развитию театров.

Средства будут выделены Министерству культуры из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте главы государства.

В рамках распоряжения по 100 тыс. манатов получат: Азербайджанский государственный театр «Йух», Азербайджанский государственный театр пантомимы, Иреванский Азербайджанский государственный драматический театр им. Джафара Джаббарлы, Шекинский, Агдамский, Физулинский и Газахский государственные драмтеатры, Гусарский Лезгинский государственный драмтеатр, Грузинский государственный драмтеатр Гахского района, а также Гянджинский, Гахский и Сальянский государственные кукольные театры.

Р.Бабаев