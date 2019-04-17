Сан-Марино назначила нового почетного консула в Азербайджан

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в среду в нового почетного консула Сан-Марино в Баку Расима Гасымова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Р.Гасымов представил П.Мирзазаде консульский патент о назначении почетным консулом в Азербайджане», - говорится в сообщении.
В ходе встречи, собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию отношений между Азербайджаном и Сан-Марино.
П.Мирзазаде пожелал Р.Гасымову успехов в деятельности.
Ф.Исазаде
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