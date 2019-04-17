Баку и Ташкент подписали протокол по консульско-правовым вопросам

Азербайджан и Узбекистан в Ташкенте провели первые консультации в консульской сфере, сообщает узбекский МИД.

«В ходе встречи стороны констатировали отсутствие каких-либо спорных вопросов между двумя странами в консульско-правовой сфере, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, а также текущее взаимодействие между правоприменительными органами двух стран»,- говорится в информации.

Стороны уделили отдельное внимание вопросам миграционной сферы, оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

«В заключение переговоров был подписан протокол о проведении консультаций, регламентирующий реализацию заинтересованными ведомствами двух стран достигнутых договоренностей в консульско-правовой сфере»,- говорится в информации.

По сообщению МИД, с обеих сторон в переговорах приняли участие представители консульских служб министерств иностранных дел, юстиции, внутренних дел, труда, генеральных прокуратур, пограничных служб двух стран, а также посольства Азербайджана в г.Ташкенте.

Ф.Исазаде