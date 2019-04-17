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Внешняя политика 17.04.2019 13:49

Баку и Ташкент подписали протокол по консульско-правовым вопросам

Азербайджан и Узбекистан в Ташкенте провели первые консультации в консульской сфере, сообщает узбекский МИД.

«В ходе встречи стороны констатировали отсутствие каких-либо спорных вопросов между двумя странами в консульско-правовой сфере, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, а также текущее взаимодействие между правоприменительными органами двух стран»,- говорится в информации.

Стороны уделили отдельное внимание вопросам миграционной сферы, оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

«В заключение переговоров был подписан протокол о проведении консультаций, регламентирующий реализацию заинтересованными ведомствами двух стран достигнутых договоренностей в консульско-правовой сфере»,- говорится в информации.

По сообщению МИД, с обеих сторон в переговорах приняли участие представители консульских служб министерств иностранных дел, юстиции, внутренних дел, труда, генеральных прокуратур, пограничных служб двух стран, а также посольства Азербайджана в г.Ташкенте.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]