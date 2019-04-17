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Регион 17.04.2019 16:20

Генпрокурор Армении не подтвердил сообщения о предоставлении убежища в Чехии племяннику экс-президента Саргсяна

Армянская сторона не располагает сведениями о том, что племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян получил убежище в Чехии, процедура депортации его на родину продолжается, заявил генпрокурор Армении Артур Давтян.

"Процесс экстрадиции продолжается", - сказал А.Давтян журналистам в среду.

Н.Саргсян был обнаружен в Праге 6 декабря, где он был задержан с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. В начале января генеральная прокуратура Армении отправила в Чехию документы, необходимые для экстрадиции племянника экс-президента Армении, который на родине обвиняется в незаконном хранении оружия и незаконном обороте наркотических средств.

Уголовное дело против Н.Саргсяна было возбуждено в июне 2018 года, в июле он был объявлен в международный розыск.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПЛЕМЯННИК, ЧЕХИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]