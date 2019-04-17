Генпрокурор Армении не подтвердил сообщения о предоставлении убежища в Чехии племяннику экс-президента Саргсяна

Армянская сторона не располагает сведениями о том, что племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян получил убежище в Чехии, процедура депортации его на родину продолжается, заявил генпрокурор Армении Артур Давтян.

"Процесс экстрадиции продолжается", - сказал А.Давтян журналистам в среду.

Н.Саргсян был обнаружен в Праге 6 декабря, где он был задержан с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. В начале января генеральная прокуратура Армении отправила в Чехию документы, необходимые для экстрадиции племянника экс-президента Армении, который на родине обвиняется в незаконном хранении оружия и незаконном обороте наркотических средств.

Уголовное дело против Н.Саргсяна было возбуждено в июне 2018 года, в июле он был объявлен в международный розыск.