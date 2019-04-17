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Дальнее зарубежье 17.04.2019 16:31

Папа римский поблагодарил пожарных, потушивших Нотр-Дам

Папа римский Франциск от лица католической церкви поблагодарил парижских пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в Соборе Парижской Богоматери.

"Благодарю от лица всей церкви всех, кто делал все возможное, рискуя своими жизнями, чтобы спасти базилику", - сказал он в среду в своем еженедельном обращении к пастве. Его слова приводят местные СМИ.

Понтифик заявил, что был чрезвычайно опечален новостями о пожаре.

Накануне он направил письмо архиепископу Парижа Мишелю Опети, выразив в нем надежду на восстановление собора.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, СОБОР, ПОЖАРНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]