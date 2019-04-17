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Дальнее зарубежье 17.04.2019 13:54

Президент Индонезии опережает своего конкурента на выборах - предварительные данные

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо, вероятно, останется на второй срок по итогам президентских выборов, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на предварительные данные голосования.

Согласно предварительным подсчетам голосов, Дж.Видодо может заручиться поддержкой от 54% до 56% избирателей и опередить своего конкурента Прабово Субианто примерно на 10-12 процентных пунктов.

В Индонезии в среду завершились президентские и парламентские выборы. Официальные результаты, как ожидается, будут опубликованы в мае.

На выборы в Индонезии зарегистрированы порядка 193 млн избирателей. За власть в стране борются 20 политических партий, 245 тыс. кандидатов претендуют на 20,5 тыс. мест в местных органах власти и Народном консультативном конгрессе Индонезии.

Дж.Видодо является членом Демократической партии борьбы Индонезии, П.Субианто представляет партию "Движение за великую Индонезию". Политики уже были соперниками на выборах 2014 года, тогда Дж.Видодо набрал большинство голосов, а П.Субианто покинул президентскую гонку до официального объявления результатов выборов.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]