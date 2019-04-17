Азербайджанские спортсмены завоевали 85 лицензий на II Европейские игры - НОК

Азербайджанские атлеты завоевали 85 лицензий для участия во II Европейских играх в Минске, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Азиза Исмайлова.
«Лицензии на участие во II Евроиграх завоевали 85 спортсменов, в том числе 52 мужчин и 33 женщины», - сказала она.
По ее словам, эти спортсмены будут представлять Азербайджан в 11 видах: бадминтон, бокс, борьба, дзюдо, каратэ, самбо, велосипедный спорт, гребля на каноэ, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая) и гимнастика.
Пресс-секретарь НОК подчеркнула, что лицензионные турниры, дающие право на участие во II Евроиграх, продлятся до конца мая.
«Поэтому мы рассчитываем на увеличение числа наших спортсменов на Европейских играх в Минске», - сказала она.
II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в столице Беларуси – Минске. В играх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии (в 10 видах) на Олимпиаду-2020 в Токио.
В программу II Евроигр вошли: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол.
Первые в истории Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку (соревнования по гребле проводились в Мингячевире). На Играх в Баку разыгрывались 253 комплекта наград и принимали участие 5,73 тыс. спортсменов из 50 стран Европы, которые состязались в 30 видах спорта, в 11 из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года.
Лучшего результата на Играх добилась сборная России, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых). Хозяева турнира, сборная Азербайджана, с 56 медалями заняла второе общекомандное место (21, 15, 20). Третье место заняла сборная Великобритании с 47 медалями (18, 10, 19).
Р.Бабаев
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