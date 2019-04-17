Российские мобильные телефоны INOI начинают продавать в Азербайджане

Российский производитель бытовой электроники INOI начал продажи кнопочных телефонов в Азербайджане, говорится в сообщении компании.
«INOI расширяет присутствие в СНГ - в Азербайджане стартовали продажи кнопочных телефонов. Доступны модели INOI 100, INOI 101, INOI 105, INOI 108R, INOI 239, INOI 246Z, INOI 287, INOI 281, INOI 245R. В скором времени будут представлены и смартфоны бренда», - говорится в информации.
По мнению генерального директора INOI Сергея Фомина, покупатели в Азербайджане «по достоинству оценят стильные и функциональные устройства INOI».
«На все устройства INOI предлагает гарантию один год и поддержку в официальном сервисном центре на территории Азербайджана. Помимо России и Азербайджана телефоны INOI также продаются в Казахстане и Кыргызстане, планируется выход и на другие рынки СНГ», - указывается в сообщении.
Компания отмечает, что телефоны INOI имеют качественную сборку, надежный корпус, понятный и простой в использовании интерфейс.
INOI - российская компания, основанная в 2016 году, специализирующаяся на разработке и производстве бытовой электроники. Устройство бренда INOI R7 стало первым российским корпоративным смартфоном на операционной системе Sailfish OS. В 2018 году компания выпустила широкую линейку кнопочных телефонов и устройств на операционной системе Android.
Н.Аббасова
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