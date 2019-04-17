Президент Алиев утвердил Положение единого интернет портала госзакупок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение единого интернет портала государственных закупок.
Соответствующий указ И.Алиева, а также текст положения опубликованы в среду в официальных СМИ.
Согласно положению, основным назначением портала госзакупок является: публикация объявлений о проведении тендеров; обеспечение оплаты взноса за участие; регистрация подрядчика в качестве претендента; создание электронного кабинета для каждого отправителя (подрядчика), зарегистрированного в качестве участника торгов; взаимный обмен информацией между покупателем и отправителем (подрядчиком) и представление документов; представление тендерных предложений; проведение виртуальных заседаний тендерной комиссии; рассмотрение, оценка и сравнение тендерных предложений; закрытие договора о закупках в электронном виде, размещение договора и других документов по результатам тендера; размещение тендерной документации, нормативных правовых актов, регламентирующих тендерные процедуры, договоров о закупках и других документов; получение жалобы в случаях, установленных законом Азербайджана «О государственных закупках», и решение по результатам рассмотрения такой жалобы; размещение плана закупок и т.д.
Организация, управление и развитие деятельности портала обеспечивается Госагентством по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.
Расходы на организацию, улучшение и обслуживание портала финансируются из госбюджета и других источников.
Основные принципы работы портала: удобство и простота использования, прозрачность, эффективность, оперативность, безопасность, беспрерывность, модульность и масштабность.
Б.Рустамбеков
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