Бывшего президента Судана отправили в тюрьму - СМИ

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду BBC.

По данным BBC, он содержится в одиночной камере под усиленной охраной.

До этого он находился под стражей в президентской резиденции.

На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира и сформировало временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.