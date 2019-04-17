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Дальнее зарубежье 17.04.2019 14:08

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму - СМИ

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду BBC.

По данным BBC, он содержится в одиночной камере под усиленной охраной.

До этого он находился под стражей в президентской резиденции.

На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира и сформировало временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СУДАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ТЮРЬМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]