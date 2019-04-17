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Дальнее зарубежье 17.04.2019 14:32

Талибы отвергли список из 250 человек, составленный Кабулом для переговоров в Дохе

Движение "Талибан" отказалось принимать всерьез список делегации афганской администрации из 250 человек, которую Кабул намерен направить в Доху для участия в переговорах с талибами о межафганском урегулировании, сообщают афганские СМИ со ссылкой на заявление представителя исламистов Забиуллы Муджахида.

"Афганская администрация опубликовала список из 250 участников упомянутой конференции, но организаторы этой конференции не планируют принимать так много людей из Кабула, и такое участие не является нормальным для таких конференций. Только ограниченное число политических и государственных деятелей из этого списка отобраны для окончательного списка, и только они должны участвовать", - говорится в заявлении "Талибан".

"Составление и публикация таких списков означает, что официальный Кабул боится подобных встреч и продвижения к миру", - отмечается в заявлении талибов, в котором вновь подчеркивается требование "Талибан", что любой из участников встречи в Дохе должен участвовать в личном качестве, а не как представитель правительства.

"Мы должны уточнить, что организаторы этой конференции объяснили как в письменной, так и в устной форме, что никто не будет представлять администрацию Афганистана на этой конференции. Если какой-либо участник связан с официальным Кабулом, как это имело место на московской конференции, они должны участвовать в личном качестве и выражать свои собственные взгляды", - говорится в заявлении движения "Талибан".

Накануне афганский телеканал TOLO News сообщил, что правительство Афганистана утвердило списки из 250 членов делегации, которая в конце этой недели оправится на переговоры с представителями движения "Талибан" в Катаре.

В эту делегацию вошли, в том числе, глава аппарата президента Абдул Салам Рахими и бывший афганской глава разведки Амрулла Салех, сообщил телеканал.

Первая межафганская встреча состоялась в Москве в начале февраля. Правительство Афганистана не направило на нее свою делегацию и критически отозвалось о его итогах. Вторая такая встреча должна была состояться 14-15 апреля в Дохе, но была отложена на несколько дней.

Источники в Кабуле ранее в беседе с "Интерфаксом" не исключали, что на вторую встречу Кабул отправит своих представителей.

Талибы отказываются вести диалог с нынешним правительством Афганистана, считая его "марионеткой США" и заявляя, что прежде, чем вести переговоры с афганскими властями необходимо, чтобы страну покинули все иностранные войска.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 15 апреля вновь призвал талибов вступить в диалог с Кабулом.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, СПИСОК, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]