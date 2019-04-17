Суды первой инстанции Азербайджана в 2018 году осудили более 12,4 тыс. человек – глава Верховного суда

Судами первой инстанции в 2018 году было рассмотрено более 12,5 тыс. уголовных дел, сказал председатель Верховного суда Азербайджана Рамиз Рзаев.

«В 2018 году в судах первой инстанции было рассмотрено 12,539 тыс. уголовных дел в отношении 14,931 тыс. граждан», - отметил глава ВС.

По его словам, по 10,172 тыс. делам были вынесены обвинительные решения в отношении 12,433 тыс. людей. По сравнению с 2017 годов в минувшем году количество осужденных решениями судов первой инстанции сократилось на 1,3 тыс. человек или на 9,5%.

«Суды первой инстанции оправдали 106 человек по 89 уголовным делам», - сказал Р.Рзаев.

В целом, суды первой инстанции Азербайджана рассмотрели в 2018 году 246,92 тыс. дел, в том числе 224,584 тыс. гражданских, 5,029 тыс. экономических, 17,307 тыс. административных дел.

Глава Верховного суда отметил уменьшение на 30,5% количества дел, рассматриваемых судами первой инстанции.

При этом он отметил, что по сравнению с 2017 годом сократилось число дел, рассматриваемых гражданской, уголовной и военной коллегиями, и, наоборот, увеличилось количество дел, рассмотренных административно-экономической коллегией.

Р.Бабаев