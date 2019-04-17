Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 17.04.2019 14:48

Суды первой инстанции Азербайджана в 2018 году осудили более 12,4 тыс. человек – глава Верховного суда

Судами первой инстанции в 2018 году было рассмотрено более 12,5 тыс. уголовных дел, сказал председатель Верховного суда Азербайджана Рамиз Рзаев.

«В 2018 году в судах первой инстанции было рассмотрено 12,539 тыс. уголовных дел в отношении 14,931 тыс. граждан», - отметил глава ВС.

По его словам, по 10,172 тыс. делам были вынесены обвинительные решения в отношении 12,433 тыс. людей. По сравнению с 2017 годов в минувшем году количество осужденных решениями судов первой инстанции сократилось на 1,3 тыс. человек или на 9,5%.

«Суды первой инстанции оправдали 106 человек по 89 уголовным делам», - сказал Р.Рзаев.

В целом, суды первой инстанции Азербайджана рассмотрели в 2018 году 246,92 тыс. дел, в том числе 224,584 тыс. гражданских, 5,029 тыс. экономических, 17,307 тыс. административных дел.

Глава Верховного суда отметил уменьшение на 30,5% количества дел, рассматриваемых судами первой инстанции.

При этом он отметил, что по сравнению с 2017 годом сократилось число дел, рассматриваемых гражданской, уголовной и военной коллегиями, и, наоборот, увеличилось количество дел, рассмотренных административно-экономической коллегией.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СУДЫ, ОСУЖДЕННЫЕ, СТАТИСТИКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]