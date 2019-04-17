Таджикистан выступает за диверсификацию торговли с РФ, налаживание прямых контактов с регионами - министр

Таджикистан высоко оценивает уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией, выступает за развитие прямого сотрудничества между регионами двух стран, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода в Москве в среду на конференции по межрегиональному сотрудничеству.
"К сожалению, в структуре внешней торговли между нашими странами доминирует продукция ресурсно-сырьевой направленности. Большие незадействованные резервы имеются в области налаживания прямых контактов между регионами и хозяйствующими субъектами двух стран", - сказал министр на форуме, который проходит в российской столице в рамках визита в РФ президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
"Исторически сложившиеся культурно-гуманитарные связи между нашими народами, существовавшая в недавнем прошлом тесная производственная кооперация, а также общие стратегические интересы на нынешнем этапе создают объективные предпосылки для более высокой динамики двустороннего сотрудничества", - сказал глава Минэкономразвития Таджикистана.
Вместе с тем он отметил, что на экономике Таджикистана отражаются процессы, происходящие в российской экономике.
"Мы и сегодня достаточно заметно ощущаем влияние процессов, происходящих в экономическом пространстве России, на экономическую ситуацию в нашей стране", - заявил Н.Хикматуллозода, слова которого приводятся в сообщениях таджикских СМИ.
Министр напомнил, что в своем последнем послании к парламенту страны президент Таджикистана обозначил главный вектор экономического развития страны - ускоренную индустриализацию. По его словам, реализация этой задачи "предполагает широкое привлечение иностранных инвестиций".
"В этом контексте экономическое взаимодействие с РФ может принять более системный и комплексный характер, учитывая ее огромные потенциальные инвестиционные и технологические возможности. (...) Использование этих возможностей открывает перед нашими странами новые обоюдовыгодные горизонты взаимодействия", - сказал Н.Хикматуллозода.
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