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СНГ 17.04.2019 17:17

Таджикистан выступает за диверсификацию торговли с РФ, налаживание прямых контактов с регионами - министр

Таджикистан высоко оценивает уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией, выступает за развитие прямого сотрудничества между регионами двух стран, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода в Москве в среду на конференции по межрегиональному сотрудничеству.

"К сожалению, в структуре внешней торговли между нашими странами доминирует продукция ресурсно-сырьевой направленности. Большие незадействованные резервы имеются в области налаживания прямых контактов между регионами и хозяйствующими субъектами двух стран", - сказал министр на форуме, который проходит в российской столице в рамках визита в РФ президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"Исторически сложившиеся культурно-гуманитарные связи между нашими народами, существовавшая в недавнем прошлом тесная производственная кооперация, а также общие стратегические интересы на нынешнем этапе создают объективные предпосылки для более высокой динамики двустороннего сотрудничества", - сказал глава Минэкономразвития Таджикистана.

Вместе с тем он отметил, что на экономике Таджикистана отражаются процессы, происходящие в российской экономике.

"Мы и сегодня достаточно заметно ощущаем влияние процессов, происходящих в экономическом пространстве России, на экономическую ситуацию в нашей стране", - заявил Н.Хикматуллозода, слова которого приводятся в сообщениях таджикских СМИ.

Министр напомнил, что в своем последнем послании к парламенту страны президент Таджикистана обозначил главный вектор экономического развития страны - ускоренную индустриализацию. По его словам, реализация этой задачи "предполагает широкое привлечение иностранных инвестиций".

"В этом контексте экономическое взаимодействие с РФ может принять более системный и комплексный характер, учитывая ее огромные потенциальные инвестиционные и технологические возможности. (...) Использование этих возможностей открывает перед нашими странами новые обоюдовыгодные горизонты взаимодействия", - сказал Н.Хикматуллозода.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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