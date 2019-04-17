Названы страны, туристическая популярность которых сильнее всего упала за 10 лет

Журнал Lonely Planet составил рейтинг стран и городов, популярность которых сильнее всего выросла и упала за последние десять лет.

При составлении рейтинга была проанализирована статистика поисковых запросов Google Trends с 2009 по 2019 годы.

Антирейтинг стран возглавил Египет - количество поисковых запросов за десятилетие снизилось на 84,8%. Сильно упала интернет-популярность Туниса (-71,2%), Турции (-67,04%), Франции (-54,34%) и Бразилии (-49,46%). Реже путешественники интересовались Доминиканой, Пуэрто-Рико, Австралией, Болгарией и Ирландией. Россия также вошла в антирейтинг - количество поисковых запросов за 10 лет снизилось на 4,36%.

В то же время, топ стран, популярность которых сильнее всего выросла за десятилетие, возглавили Филиппины - эту страну пользователи искали на 170,45% чаще. На втором месте - Южная Корея (+76,11%), затем идут Саудовская Аравия (+56,41%), Казахстан (+47,83%) и Нидерланды (+43,17%). В топ "лучших" также вошли Тайвань, Польша, Бахрейн, Камбоджа и Индия.

"Антирейтинг городов, популярность которых сильнее всего просела за 10 лет, возглавил Шарм-эль-Шейх (-91,47%). Это можно объяснить революциями в стране и террористической угрозой. Тем не менее, в последнее время турпоток в страну стал медленно восстанавливаться", - сообщает журнал.

На втором месте неожиданно оказался Санкт-Петербург (-79,65%), следом идут Каир (-74,67%), Лас-Вегас (-60,13%) и болгарский курортный город Варна (-51,03%). В антирейтинг также вошли Пхукет, Майами, малазийский Пенанг, Нью-Йорк и канадский Калгари.

При этом рейтинг популярных городов возглавил Будапешт (+87,2% поисковых запросов за последние 10 лет). "Реальный турпоток вырос на 39,58%, что связано с увеличением количества прямых рейсов, крупными туристическими инициативами правительства и тем, что Будапешт - один из самых дешевых городов Европы для посещения", - отмечает Lonely Planet.

Второе место среди городов занял Сеул (+70,48%), за ним следуют Копенгаген (+68,24%), Тель-Авив (+63,31%) и Варшава (+63,08%). В топ-10 также вошли индийский Ченнай, южнокорейский Чеджу, японский Киото, индийский Джайпур и столица Португалии Лиссабон.