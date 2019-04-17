Госдеп США обозначил на карте Голанские высоты как часть Израиля - СМИ

Госдепартамент США опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты изображены как часть еврейского государства.
Одним из первых изображением новой карты поделился в своем микроблоге в Твиттере спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, сообщило в среду издание NEWSru.Israel.
До сих пор на всех картах госдепа Голанские высоты обозначались как территория, оккупированная Израилем, однако еще в начале апреля высокопоставленный представитель американского ведомства Брайан Хук сообщил, что после указа президента США в карты будут внесены соответствующие изменения,
25 марта этого года в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После переговоров Д.Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Баку и Ташкент подписали протокол по консульско-правовым вопросам
Сан-Марино назначила нового почетного консула в Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
На заправках в Португалии кончается топливо из-за забастовки водителей бензовозов
AzerGold отбирает компанию-изготовителя золотых и серебряных слитков и монет
SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн
Во Франции организуют международный конкурс для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам
Названы страны, туристическая популярность которых сильнее всего упала за 10 лет
Суды первой инстанции Азербайджана в 2018 году осудили более 12,4 тыс. человек – глава Верховного суда
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
В РИКЦ прошел показ конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР