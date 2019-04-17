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Дальнее зарубежье 17.04.2019 15:19

Госдеп США обозначил на карте Голанские высоты как часть Израиля - СМИ

Госдепартамент США опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты изображены как часть еврейского государства.

Одним из первых изображением новой карты поделился в своем микроблоге в Твиттере спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, сообщило в среду издание NEWSru.Israel.

До сих пор на всех картах госдепа Голанские высоты обозначались как территория, оккупированная Израилем, однако еще в начале апреля высокопоставленный представитель американского ведомства Брайан Хук сообщил, что после указа президента США в карты будут внесены соответствующие изменения,

25 марта этого года в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После переговоров Д.Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГОЛАНЫ, КАРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]