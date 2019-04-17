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Это интересно 17.04.2019 15:11

Во Франции организуют международный конкурс для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам

Власти Франции намерены организовать международный конкурс среди архитекторов для воссоздания шпиля пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, сообщил в среду французский премьер Эдуар Филипп.

"Этот конкурс позволит определить, нужно ли устанавливать абсолютно такой же шпиль, или же нам требуется шпиль, который по технологиям и духу соответствует нашей эпохе", - сказал он журналистам по итогам заседания совета министров.

Кроме того, премьер заверил, что абсолютно все деньги, перечисленные из Франции и других стран на восстановление собора, будут использованы именно в этих целях.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для ведения реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

При этом он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СОБОР, КОНКУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]