Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 4 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Ширван, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
Данные средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Р.Бабаев
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