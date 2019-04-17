Россия передала Белоруссии предложения по интеграции, Минск думает - Медведев

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов рамках ежегодного отчета в Госдуме.

Глава российского правительства напомнил, что Белоруссия остается для России ближайшим торгово-экономическим партнером.

"Никакие решения не пересмотрены, не отменены. Мы, конечно, и дальше будем развивать наше сотрудничество", - пообещал Д.Медведев.

Вместе с тем он напомнил, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, и именно на этих принципах Москва выстраивает свой диалог с Минском.