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СНГ 17.04.2019 20:04

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции, Минск думает - Медведев

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов рамках ежегодного отчета в Госдуме.

Глава российского правительства напомнил, что Белоруссия остается для России ближайшим торгово-экономическим партнером.

"Никакие решения не пересмотрены, не отменены. Мы, конечно, и дальше будем развивать наше сотрудничество", - пообещал Д.Медведев.

Вместе с тем он напомнил, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, и именно на этих принципах Москва выстраивает свой диалог с Минском.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]