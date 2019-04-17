Киев выходит из соглашения по межгосударственной стандартизации вооружений в рамках СНГ

Правительство Украины прекратило действие соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружений и военной техники (ВВТ) в рамках СНГ от 1995 года.
Проект соответствующего постановления кабинета министров одобрен на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.
Утвержденный документ также прекращает действие подписанного в 2001 году протокола о внесении изменений и дополнений в данное соглашение.
Как следует из имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записки к документу, постановление разработано МЭРТ во исполнение указа президента от 19 мая 2018 года, вводящего в действие решение СНБО от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных межгосударственных договоров, заключенных в рамках СНГ".
Как отмечается в пояснительной записке, соглашение СНГ от 1995 года о работах по межгосударственной стандартизации ВВТ не имело практической реализации на Украине: после 1992 года в государстве в качестве национального стандарта не было принято ни одного ГОСТа на ВВТ. Вместе с тем Украина начала переход на международные, европейские стандарты и документы НАТО в области стандартизации ВВТ.
Как сообщалось, обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины. В принятом в 2016 году Стратегическом оборонном бюллетене также закреплены планы по переходу ВСУ на стандарты НАТО в сегменте автоматизации и создание в армии до 2020 года эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи, разведки, наблюдения по концепции С4ИSR. В 2016 году госконцерн "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года ОПК в полном объеме на стандарты НАТО, а также планы по присоединению к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений.
Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения. Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года.
В период 2015-2017 гг. Киев денонсировал еще пять межправсоглашений с РФ, регулирующих сотрудничество в ОПК и ВТС.
В 2018 году Верховная Рада приняла закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам в сфере ВТС с РФ.
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