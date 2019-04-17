Пожертвования на восстановление Нотр-Дама достигли примерно 900 млн евро

На восстановление пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери компании и частные лица готовы пожертвовать уже около 900 млн евро, сообщил тележурналист Стефан Берн, занимающийся по поручению президента Франции вопросам сохранения исторического наследия.
"Я вижу, что эта сумма растет. Утром (в среду - ИФ) мы были уже в районе 900 млн", - сказал С.Берн в эфире телеканала BFM-TV.
Он выразил мнение, что в течение среды эта сумма сможет превысить 1 млрд евро.
"Я думаю, что мы преодолеем показатель в миллиард евро в течение дня", - отметил С.Берн.
Телеканал указывает, что речь идет о пожертвованиях, которые пообещали выделить бизнесмены и государственные организации. Сбор средств, в частности, ведет сайт, запущенный специально в этих целях государственном фондом сохранения культурного наследия Франции.
Ранее о готовности выделить средства на реставрацию Собора Парижской Богоматери объявили такие крупные компании, как, например, группы компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, а также французская нефтегазовая компания Total.
Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
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