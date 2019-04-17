Пресс-релиз

24 апреля в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» в школе № 27 города Баку состоится лекция на тему «Жизнь и творчество народного архитектора СССР Вадима Ефимовича Масляева».

Начало – в 09:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов