Пресс-релиз

24 апреля в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» в школе № 27 города Баку состоится лекция на тему «Жизнь и творчество народного архитектора СССР Вадима Ефимовича Масляева».
Начало – в 09:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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