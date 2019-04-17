Пресс-релиз

18 апреля в Российском информационно-культурном центре в Баку в

рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему

«Крестьянский быт в творчестве великого русского живописца Григория

Григорьевича Мясоедова», приуроченная к 185-летию со дня рождения

художника.

Начало – в 14:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов