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Внешняя политика 17.04.2019 15:42

Баку и Варшава обсуждают меры по увеличению товарооборота, расширения сотрудничества в сферах транспорт и энергетики

Баку заинтересован в углублении сотрудничества с Варшавой в реализации международных транспортных проектах, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в Варшаве рассказал польскому коллеге Яцеку Чапутовичу о реализуемых по инициативе Азербайджана энергетических и инфраструктурных проектах.

«Азербайджанский министр подчеркнул значимость проекта Южного газового коридора. Кроме того, Э.Мамедъяров рассказал Я.Чапутовичу о транспортных коридорах Транс-Каспий и Юг-Запад, подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении сотрудничества с Польшей в этом направлении»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров также проинформировал Я.Чапутовича о переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Министр подчеркнул важность урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права и резолюций Совбеза ООН. Он отметил необходимость вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий и выразил благодарность Польше за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, Я.Чапутович высоко оценил текущее состояние отношений между Азербайджаном и Польшей. «Я.Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживает сотрудничество ЕС со странами Восточного партнерства, а также высказал заинтересованность Варшавы в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетике»,- говорится в сообщении.

Министры также обсудили вопросы увеличения товарооборота и расширения договорно-правовой базы.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]