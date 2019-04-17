Баку и Варшава обсуждают меры по увеличению товарооборота, расширения сотрудничества в сферах транспорт и энергетики

Баку заинтересован в углублении сотрудничества с Варшавой в реализации международных транспортных проектах, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в Варшаве рассказал польскому коллеге Яцеку Чапутовичу о реализуемых по инициативе Азербайджана энергетических и инфраструктурных проектах.

«Азербайджанский министр подчеркнул значимость проекта Южного газового коридора. Кроме того, Э.Мамедъяров рассказал Я.Чапутовичу о транспортных коридорах Транс-Каспий и Юг-Запад, подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении сотрудничества с Польшей в этом направлении»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров также проинформировал Я.Чапутовича о переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Министр подчеркнул важность урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права и резолюций Совбеза ООН. Он отметил необходимость вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий и выразил благодарность Польше за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, Я.Чапутович высоко оценил текущее состояние отношений между Азербайджаном и Польшей. «Я.Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживает сотрудничество ЕС со странами Восточного партнерства, а также высказал заинтересованность Варшавы в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетике»,- говорится в сообщении.

Министры также обсудили вопросы увеличения товарооборота и расширения договорно-правовой базы.

Ф.Исазаде