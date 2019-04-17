Министр обороны Эстонии предсказывает президенту Кальюлайд сложные переговоры в Москве

У президента Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) будут в четверг непростые переговоры в Москве, считает глава эстонского Минобороны Юри Луйк (Juri Luik).
"Ясно, что встреча с главой российского государства будет так или иначе сложной", - сказал Ю.Луйк в среду порталу телерадиовещания ERR, комментируя предстоящие переговоры К.Кальюлайд с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, эстонская сторона выйдет на переговорах со своими темами, но "ясно, что Россия сядет за стол со своей повесткой".
"Российскую дипломатию характеризует то, что она очень содержательна и инертна. Русские сразу положат на стол сложные темы. Российская сторона всегда очень хорошо подготовлена и готова углубляться в детали, когда поднимает ту или иную тему", - сказал Ю.Луйк, работавший в свое время послом Эстонии в Москве и позже возглавлявший эстонский МИД.
Он добавил, что "если Эстония поднимет тему Украины, исходя из единой позиции Европейского союза, то и у Москвы есть в рукаве неприятные для Эстонии темы".
Среди подобных тем он назвал, в частности, положение русскоговорящего меньшинства в Эстонии.
Делегация Эстонии должна также учитывать, что ее могут застичь обвинения России в необоснованности западных санкций, подчеркнул Ю.Луйк.
"Российская сторона может действовать неожиданно", - не исключает министр обороны Эстонии.
К.Кальюлайд отправится с рабочим визитом в Москву 18 апреля для открытия после реконструкции исторического здания посольства Эстонии в Москве. Ранее эстонская сторона запросила встречу с главой Российского государства и получила согласие.
Алиев приглашает китайские компании инвестировать в Азербайджан
Азербайджана и Грузии провели очередной раунд политических консультаций
Баку и Варшава обсудили вопросы сотрудничества - МИД Азербайджана
Цены на нефть слабо меняются на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется у $71,8 за баррель
Новак: Россия в среднем по апрелю выйдет на сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
Добыча товарного газа в Азербайджане I квартале увеличилась на 36%, нефти – на 0,4% - Госкомстат
В Сочи задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс.
Астронавт Кристина Кук установит рекорд пребывания в космосе для женщин - НАСА
Во Франции организуют международный конкурс для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР