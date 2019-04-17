Министр обороны Эстонии предсказывает президенту Кальюлайд сложные переговоры в Москве

У президента Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) будут в четверг непростые переговоры в Москве, считает глава эстонского Минобороны Юри Луйк (Juri Luik).

"Ясно, что встреча с главой российского государства будет так или иначе сложной", - сказал Ю.Луйк в среду порталу телерадиовещания ERR, комментируя предстоящие переговоры К.Кальюлайд с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, эстонская сторона выйдет на переговорах со своими темами, но "ясно, что Россия сядет за стол со своей повесткой".

"Российскую дипломатию характеризует то, что она очень содержательна и инертна. Русские сразу положат на стол сложные темы. Российская сторона всегда очень хорошо подготовлена и готова углубляться в детали, когда поднимает ту или иную тему", - сказал Ю.Луйк, работавший в свое время послом Эстонии в Москве и позже возглавлявший эстонский МИД.

Он добавил, что "если Эстония поднимет тему Украины, исходя из единой позиции Европейского союза, то и у Москвы есть в рукаве неприятные для Эстонии темы".

Среди подобных тем он назвал, в частности, положение русскоговорящего меньшинства в Эстонии.

Делегация Эстонии должна также учитывать, что ее могут застичь обвинения России в необоснованности западных санкций, подчеркнул Ю.Луйк.

"Российская сторона может действовать неожиданно", - не исключает министр обороны Эстонии.

К.Кальюлайд отправится с рабочим визитом в Москву 18 апреля для открытия после реконструкции исторического здания посольства Эстонии в Москве. Ранее эстонская сторона запросила встречу с главой Российского государства и получила согласие.