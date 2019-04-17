Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.04.2019 18:05

Министр обороны Эстонии предсказывает президенту Кальюлайд сложные переговоры в Москве

У президента Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) будут в четверг непростые переговоры в Москве, считает глава эстонского Минобороны Юри Луйк (Juri Luik).

"Ясно, что встреча с главой российского государства будет так или иначе сложной", - сказал Ю.Луйк в среду порталу телерадиовещания ERR, комментируя предстоящие переговоры К.Кальюлайд с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, эстонская сторона выйдет на переговорах со своими темами, но "ясно, что Россия сядет за стол со своей повесткой".

"Российскую дипломатию характеризует то, что она очень содержательна и инертна. Русские сразу положат на стол сложные темы. Российская сторона всегда очень хорошо подготовлена и готова углубляться в детали, когда поднимает ту или иную тему", - сказал Ю.Луйк, работавший в свое время послом Эстонии в Москве и позже возглавлявший эстонский МИД.

Он добавил, что "если Эстония поднимет тему Украины, исходя из единой позиции Европейского союза, то и у Москвы есть в рукаве неприятные для Эстонии темы".

Среди подобных тем он назвал, в частности, положение русскоговорящего меньшинства в Эстонии.

Делегация Эстонии должна также учитывать, что ее могут застичь обвинения России в необоснованности западных санкций, подчеркнул Ю.Луйк.

"Российская сторона может действовать неожиданно", - не исключает министр обороны Эстонии.

К.Кальюлайд отправится с рабочим визитом в Москву 18 апреля для открытия после реконструкции исторического здания посольства Эстонии в Москве. Ранее эстонская сторона запросила встречу с главой Российского государства и получила согласие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президент Эстонии собирается в Москву на открытие здания посольства после ремонта Президент Эстонии едет в США обсуждать вопросы безопасности Президент Эстонии готова встретиться с Путиным, если будет ратифицирован двусторонний договор о границе Президент Эстонии отправляется в США на встречу с Трампом Президент Эстонии своим указом помиловала мужчину, приговоренного 20 лет назад к пожизненному заключению по делу об убийстве четырех человек Президент Эстонии призвала Россию к ответу за всё содеянное ею за 10 лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]