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ТЭК 17.04.2019 16:08

Цены на нефть растут на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется выше $72 за баррель

Нефтяной рынок продолжает подъем в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов топлива в США, при этом Brent торгуется выше $72 за баррель впервые с ноября прошлого года.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:52 подорожали на $0,35 (0,49%) - до $72,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,35 (0,55%) - до $64,40 за баррель.

Как сообщил накануне API, собирающий данные на добровольной основе, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 18:30 . Если снижение запасов нефти подтвердится в официальных данных, то оно станет первым за четыре недели.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,8 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Дополнительную поддержку рынку оказали статданные из Китая, указавшие на более значительное, чем ожидалось, увеличение объема ВВП в первом квартале. Объем ВВП увеличился на 6,4% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Темпы роста остались на уровне четвертого квартала, однако превзошли консенсус-прогноз рынка на уровне 6,3%.

"Без сомнения, добровольные и вынужденные сокращения производства сократили поставки на рынок на фоне сезонного увеличения спроса, - говорит аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. - Также позитивным фактором стали лучшие, чем ожидалось, статданные из Китая, сигнализирующие о том, что финансовое и денежно-кредитное стимулирование по-прежнему работает".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]