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Транспорт и связь 17.04.2019 16:09

В Азербайджане 19 апреля заложат фундамент СП с Ираном по производству автобусов и прицепов

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани 18-19 апреля посетит с визитом Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.

«В рамках визита Р.Рахмани 19 апреля примет участие в церемонии закладки фундамента азербайджано-иранского совместного предприятия по производству автобусов и прицепов», - отметили в дипведомстве.

В посольстве отметили, что фундамент СП будет заложен в Гаджигабульском промышленном квартале.

В дипмиссии добавили, что в Гаджигабуле в пятницу состоится азербайджано-иранский торговый форум.

«Кроме того, в тот же день Р.Рахмани примет участие в открытии Иранского торгового центра в «Chinar plaza» в Баку», - отметили в посольстве.

В рамках визита Р.Рахмани проведет встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, а также с представителями деловых кругов.

«Стороны обсудят экономические и энергетические проекты, железнодорожный проект Решт-Астара, транспортный коридор Север-Юг, проведение выставок, а также обменяются мнениями по подписанию меморандумов о сотрудничестве в различных сферах»,- подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось ранее, азербайджанская ОАО «Азермаш» в марте 2019 года подписала с иранской компанией «Qartal» меморандум о взаимопонимании по строительству в Азербайджане завода по производству автобусов. Этот завод будет построен на территории Гаджикабульского промышленного квартала, ввод его в эксплуатацию ожидается до конца 2020 года. На первом этапе планируется производство 500 автобусов в год. Инвестиции в проект составят 11 млн манатов ($6,47 млн), доля Азермаш в проекте - 25%. Производимые на заводе автобусы также будут направлять на экспорт в соседние страны.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СП, ФУНДАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]