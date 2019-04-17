В Азербайджане 19 апреля заложат фундамент СП с Ираном по производству автобусов и прицепов

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани 18-19 апреля посетит с визитом Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.
«В рамках визита Р.Рахмани 19 апреля примет участие в церемонии закладки фундамента азербайджано-иранского совместного предприятия по производству автобусов и прицепов», - отметили в дипведомстве.
В посольстве отметили, что фундамент СП будет заложен в Гаджигабульском промышленном квартале.
В дипмиссии добавили, что в Гаджигабуле в пятницу состоится азербайджано-иранский торговый форум.
«Кроме того, в тот же день Р.Рахмани примет участие в открытии Иранского торгового центра в «Chinar plaza» в Баку», - отметили в посольстве.
В рамках визита Р.Рахмани проведет встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, а также с представителями деловых кругов.
«Стороны обсудят экономические и энергетические проекты, железнодорожный проект Решт-Астара, транспортный коридор Север-Юг, проведение выставок, а также обменяются мнениями по подписанию меморандумов о сотрудничестве в различных сферах»,- подчеркнули в посольстве.
Как сообщалось ранее, азербайджанская ОАО «Азермаш» в марте 2019 года подписала с иранской компанией «Qartal» меморандум о взаимопонимании по строительству в Азербайджане завода по производству автобусов. Этот завод будет построен на территории Гаджикабульского промышленного квартала, ввод его в эксплуатацию ожидается до конца 2020 года. На первом этапе планируется производство 500 автобусов в год. Инвестиции в проект составят 11 млн манатов ($6,47 млн), доля Азермаш в проекте - 25%. Производимые на заводе автобусы также будут направлять на экспорт в соседние страны.
Ф.Исазаде
Алиев приглашает китайские компании инвестировать в Азербайджан
Азербайджана и Грузии провели очередной раунд политических консультаций
Баку и Варшава обсудили вопросы сотрудничества - МИД Азербайджана
В Сочи задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс.
Астронавт Кристина Кук установит рекорд пребывания в космосе для женщин - НАСА
Во Франции организуют международный конкурс для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Меры США против иностранных компаний на Кубе не нацелены против какого-то конкретного государства - госдеп
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции, Минск думает - Медведев
Испания попросит ЕС обратиться в ВТО из-за возможных действий США против Кубы - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР