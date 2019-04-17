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Дальнее зарубежье 17.04.2019 21:05

Берлин не готов назвать дату встречи "нормандского формата"

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в среду, что пока не может назвать дату следующей встречи в "нормандском формате".

"Канцлер всегда говорила, что "нормандский формат" подходит для обсуждения Минских соглашений, назвать дату встречи сегодня я не смогу", - сказал Ш.Зайберт журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что допускает встречу лидеров "Нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины, России) в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]