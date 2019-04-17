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СНГ 17.04.2019 18:44

В Казахстане началась аккредитация иностранных СМИ на президентские выборы - МИД

МИД Казахстана сообщил в среду о начале аккредитации иностранных журналистов на предстоящие 9 июня внеочередные выборы президента страны.

"Уважаемые представители СМИ, аккредитация для журналистов, желающих осветить предстоящие президентские выборы в Казахстане, открыта. Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении МИД республики.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства отметили со ссылкой на Центризбирком, что иностранные журналисты могут наблюдать за выборами при получении свидетельства о постоянной или временной аккредитации, выданного МИД Казахстана.

"Процесс подачи заявки на аккредитацию иностранных журналистов закрывается 3 июня 2019 года - за пять рабочих дней до дня выборов", - говорится в сообщении.

На сайте МИД Казахстана опубликован перечень документов, необходимых для аккредитации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, СМИ, АККРЕДИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]