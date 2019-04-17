В Казахстане началась аккредитация иностранных СМИ на президентские выборы - МИД

МИД Казахстана сообщил в среду о начале аккредитации иностранных журналистов на предстоящие 9 июня внеочередные выборы президента страны.

"Уважаемые представители СМИ, аккредитация для журналистов, желающих осветить предстоящие президентские выборы в Казахстане, открыта. Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении МИД республики.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства отметили со ссылкой на Центризбирком, что иностранные журналисты могут наблюдать за выборами при получении свидетельства о постоянной или временной аккредитации, выданного МИД Казахстана.

"Процесс подачи заявки на аккредитацию иностранных журналистов закрывается 3 июня 2019 года - за пять рабочих дней до дня выборов", - говорится в сообщении.

На сайте МИД Казахстана опубликован перечень документов, необходимых для аккредитации.