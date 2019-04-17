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Volkswagen выпустит 11,6 млн электромобилей в Китае к 2028 году

Volkswagen планирует выпустить 11,6 млн электромобилей в Китае к 2028 году, объявил германский автопроизводитель в рамках Шанхайской международной автомобильной выставки.

Эта инициатива затронет все три совместных предприятия компании в КНР - FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и JAC Volkswagen, отмечается в сообщении VW. В том числе в этом году потребителям будут доступны 14 моделей автомобилей, работающих на новых источниках энергии (NEV).

"Китай и наши сильные китайские партнеры будут играть ключевую роль в наших планах по обеспечению более чистой, безопасной и разумной мобильности миллионов людей", - заявил председатель совета директоров VW Герберт Дисс.

Кроме того, автопроизводитель намерен сформировать широкую сеть зарядных станций в Китае.

В целом в мире Volkswagen к 2028 году планирует выпустить до 22 млн электромобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, VOLKSWAGEN, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]