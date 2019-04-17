Volkswagen выпустит 11,6 млн электромобилей в Китае к 2028 году

Volkswagen планирует выпустить 11,6 млн электромобилей в Китае к 2028 году, объявил германский автопроизводитель в рамках Шанхайской международной автомобильной выставки.

Эта инициатива затронет все три совместных предприятия компании в КНР - FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и JAC Volkswagen, отмечается в сообщении VW. В том числе в этом году потребителям будут доступны 14 моделей автомобилей, работающих на новых источниках энергии (NEV).

"Китай и наши сильные китайские партнеры будут играть ключевую роль в наших планах по обеспечению более чистой, безопасной и разумной мобильности миллионов людей", - заявил председатель совета директоров VW Герберт Дисс.

Кроме того, автопроизводитель намерен сформировать широкую сеть зарядных станций в Китае.

В целом в мире Volkswagen к 2028 году планирует выпустить до 22 млн электромобилей.